【Omicron變種】世衛：現有疫苗仍有效 降重症風險

不少科學家指變種新冠肺炎病毒Omicron傳染性較高，各大藥廠亦加緊研發新版新冠疫苗，應對Omicron。世衛官員瑞安周三（8日）表示，現有的新冠疫苗對Omicron仍然十分有效，能減低患者重症及住院風險。

輝瑞疫苗保護力大幅減弱 【下一頁】

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南非有研究指Omicron變種會大幅削減輝瑞（Pfizer）疫苗的保護力，使人憂慮現有新冠疫苗對Omicron的效用。世衛（WHO）公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan） 周三接受美媒訪問時表示，沒有跡象表明Omicron的疫苗逃逸能力較其他病毒為高，強調現有疫苗對所有變種病毒十分有效，能減低患者重症及住院風險，亦沒有理由（no reason）認為疫苗會突然對新冠病毒失效。

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瑞安亦指，最初的數據表明，未發現感染Omicron變種的患者、病情較確診Delta及其他變種病毒嚴重。

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責任編輯：郭麗明