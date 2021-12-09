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【C家教路@iM網欄】降準現經濟隱憂 新能源車退市風險絕處求生

名人薈萃 08:17 2021/12/09

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Omicron疫情好於預期的數據，再加上美國失業率出現重大改善，令市場認為近期轉為「鷹派」的美國聯儲局會把「收水」時間表提早。同時美國證監會正式實施《外國公司問責法案》，導致中概股出現暴跌情況。推高了的市場避險情緒、「新、舊經濟輪動」以及大手拋售高風險股票的現象，令一眾原於月初公佈了超預期交付量的新能源汽車中概股都無一倖免

理想汽車 (02015) 的管理層早於上月尾發佈業績時，曾漏口風指11月的交付量將逾過萬輛車，而最後本月初的數據更是超過1.3萬輛理想ONE的交付量，可說是遠超市場預期，無奈中概股退市及疫情反覆令股價持續受壓。此外，管理層亦指與自動駕駛功能相關的毫米波雷達的供應鏈問題已得解決，現時只剩下Bosch的車身電子穩定系統 (ESP) 芯片問題，估計仍會延續至明年第一季，吉利汽車 (00175)的管理層更指明年上半年仍會面對這方面短缺的情況。由此可見，有部分芯片供應鏈的問題正在恢復，但與完全復甦還有一段距離。

值得留意的是，根據乘聯會11月乘用車市場的資料顯示，國內主要廠商整體銷量仍比去年的少逾一成，同時有券商亦發現第3、4綫城市的經銷商或沒有庫存過低的情況，側面反映當地經濟狀況或正影響消費者的購車意欲，或多或少與內房市場放緩及汽車零售價格上升有關。

縱使內地經濟或出現隱憂，筆者認為暫時新能源汽車的形勢依然向好，尤其今年國內新能源汽車銷量或可達3百萬輛，遠超年初市場預期的1.5百萬輛，同時一眾車廠的訂單仍有2至3個月以上。而且，比亞迪 (01211)、蔚來 (NIO) 及小鵬汽車 (09868) 等廠商明年將是新車型周期的爆發年，屆時嶄新的電動車技術或可吸引一定的需求。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有理想汽車、比亞迪及小鵬汽車的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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