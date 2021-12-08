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【內房危機】10月合約銷售跌幅擴大 穆迪料內地樓價將進一步下跌

股樓投資 18:13 2021/12/08

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評級機構穆迪表示，由於內地融資環境緊張，加上當局推出調控措施，近期房地產價格在各綫城市均見回落，預計未來6至12個月樓價增速將放緩。

穆迪又指，以3個月移動平均值計算，穆迪追蹤的29間房地產開發商，在10月合約銷售額跌27.8%，較9月跌幅20.5%進一步擴大。

穆迪預計投資者及貸款方均避開財力較弱的開發商，而大型開發商仍然可以在境內外債券市場融資。

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撰文 : 謝克迪, CFA

地產 經濟 評級機構 穆迪

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