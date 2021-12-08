【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899） 股市 17:35 2021/12/08 分享： 新能源概念股中，氫能相關受惠股可繼續看好。盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）推介中集安瑞科 （03899） ，預料此股可進一步破頂！ 重溫《ET開市直擊》足本版：【按此速睇 - 附time code】 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899） 今日 【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899） 【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626） 2021/12/07 【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626） 【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030） 2021/12/06 【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030） 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 2021/12/03 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 2021/12/03 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 你可能感興趣 【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899） 今日 17:35 【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899） 【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626） 17:27 2021/12/07 【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626） 【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030） 18:15 2021/12/06 【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626） 2021/12/07 【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626） 【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030） 2021/12/06 【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030） 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 2021/12/03 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 2021/12/03 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388） 2021/12/03 【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388） 概念 受惠股 新能源