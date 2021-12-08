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堅持買樓齡40年單幢樓　上車客為住市區　花430萬到長沙灣置業

股樓投資 18:03 2021/12/08

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樓價持續高企，市區400餘萬元的上車盤「買少見少」，但只要不嫌往得舊，其實也有選擇。其中長沙灣有40年樓齡單幢樓「新寧閣」仍有放盤，近期吸引上車客追捧。美聯物業吳旨豪說，長沙灣順寧道新寧閣高層單位，實用面積339平方呎，一房間隔，內櫳企理，原叫價465萬元放盤，終減價35萬元，以430萬元易手，實用呎價約12,684元。 

資料顯示，新寧閣位於長沙灣順寧道29-39號，早於1980年12月入伙，建有1座住宅大樓，提供66個單位，實用面積由327平方呎起，至最大428平方呎。新寧閣最大賣點是交通便利，鄰近港鐵長沙灣站。

據了解，原業主於2009年7月以120萬元購入上址，持貨12年，現帳面大幅獲利310萬元，物業期內升值近2.6倍。 

焦點新盤

CAINE HILL示範單位曝光　278呎一房套慳位有玄機　天花板暗藏儲物空間【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 長沙灣 美聯物業

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