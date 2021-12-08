【大行點睇】啤酒高端化趨勢仍看好 高盛提高潤啤青啤目標價

高盛發表報告，指內地啤酒業今年相對疲弱，主要由於疫情及成本壓力，加上消費行業估值向下，令行內股份股價下跌。

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不過，高盛仍看好啤酒行業高端化的趨勢，即使受疫情影響，過去兩年的複合年均增長率仍達到9%至10%，展望未來，高盛預計行業仍會維持雙位數增長，毛利率亦會增加。

高盛把華潤啤酒（00291）目標價由82.1元增加至84.5元，青島啤酒（00168）由84元增至87元，百威亞太（01876）則由26.1元降至23.8元。

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