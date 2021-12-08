  • 20°C
香港時間 : 20211208日 (三) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iM Cafe】人行又放水 唔買內房買甚麽

iMTV＋ 19:30 2021/12/08

分享：

其他股評時段:
00:22 大市概況
02:08 恒指
03:14 花旗、(00939) 建銀
03:40 大行明年推3股
04:20 (01299) 友邦保險、(02333) 長城汽車、(02269) 藥明生物
05:30 大型科技股
06:40 (09988) 阿里巴巴業務重組
09:30 (00700) 騰訊控股積極推展海外市場
14:04 (00200) 新濠國際發展
19:52 人行及內房股
21:12 (03333) 中國恒大
23:50 (01109)  華潤置地
27:30 大摩推3股
28:30 Q&A
28:31 (00027) 銀河娛樂
30:55 (06098) 碧桂園服務
33:25 (09888) 百度集團
36:00 (00493) 國美零售
38:23 (00388) 香港交易所
42:40 (02331) 李寧


《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+ 

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

欄名 : iM Cafe

最新專欄文章 更多

【iM Cafe】港股反彈暫脫險 聯儲局放鷹點部署？
2021/12/01
【iM Cafe】港股反彈暫脫險 聯儲局放鷹點部署？
【iM Cafe】中港通關在望 潛在受惠股逐個捉
2021/11/24
【iM Cafe】中港通關在望 潛在受惠股逐個捉
【iM Cafe】港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉
2021/11/17
【iM Cafe】港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉
【iM Cafe】阿爺留一綫 內房好相見
2021/11/10
【iM Cafe】阿爺留一綫 內房好相見
【iM Cafe】聯儲局收水在即 港股二萬五部署？
2021/11/03
【iM Cafe】聯儲局收水在即 港股二萬五部署？
汽車 桂園 花旗銀行 香港交易及結算所有限公司 碧桂園 恒大 李寧 零售 恒生指數 阿里巴巴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車
新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款