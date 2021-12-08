【iM Cafe】人行又放水 唔買內房買甚麽

其他股評時段:

00:22 大市概況

02:08 恒指

03:14 花旗、(00939) 建銀

03:40 大行明年推3股

04:20 (01299) 友邦保險、(02333) 長城汽車、(02269) 藥明生物

05:30 大型科技股

06:40 (09988) 阿里巴巴業務重組

09:30 (00700) 騰訊控股積極推展海外市場

14:04 (00200) 新濠國際發展

19:52 人行及內房股

21:12 (03333) 中國恒大

23:50 (01109) 華潤置地

27:30 大摩推3股

28:30 Q&A

28:31 (00027) 銀河娛樂

30:55 (06098) 碧桂園服務

33:25 (09888) 百度集團

36:00 (00493) 國美零售

38:23 (00388) 香港交易所

42:40 (02331) 李寧



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