  • 20°C
香港時間 : 20211208日 (三) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通貨膨脹】美前財長薩默斯：美國未來兩年出現經濟衰退可能性高達40%

股樓投資 17:20 2021/12/08

分享：

據《彭博社》報道，美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）周二（7日）表示，通脹問題已經根深蒂固，令聯儲局（Fed）在不引起經濟衰退的情況下抑制物價上漲的機會降低。 

薩默斯認為美國在未來24個月出現經濟衰退的可能性為30%至40%，而發生「軟著陸」，即收緊貨幣政策但不會大幅抑制經濟增長的情況，機率為20%至25%。他指有證據表明，在通脹飈升的經濟體系中，想要「軟著陸」是一件非常困難的事。

【大行點睇】大摩睇好物管股 今年盈利料增長60％ 行業估值僅13倍 首選呢3隻股份　【下一頁

美國勞動力市場短缺的問題依然嚴峻，薩默斯表示美國現在正面臨他有生以來見過的最嚴重的勞動力短缺問題，目前的問題是工會現在將通貨膨脹補償加入薪酬合同中。不過，財政部長耶倫（Janet Yellen）就再次強調沒有看到工資價格螺旋上升的跡象。 薩默斯又指，在經歷目前的高通脹情況後，有過半機會回到疫情之前的長期停滯狀態。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映：【溫股知新】見底五指標 商湯招股了

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

 

經濟衰退 貨幣政策 經濟 美國聯儲局 美國 通脹

上一篇文章

【大行點睇】微博首掛潛水仍獲國盛證券力撑　予其目標價311元

下一篇文章

【異動股】京城機電爆升35%　內地多地陸續出台氫能補貼政策
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車
新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款