【通貨膨脹】美前財長薩默斯：美國未來兩年出現經濟衰退可能性高達40%

據《彭博社》報道，美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）周二（7日）表示，通脹問題已經根深蒂固，令聯儲局（Fed）在不引起經濟衰退的情況下抑制物價上漲的機會降低。

薩默斯認為美國在未來24個月出現經濟衰退的可能性為30%至40%，而發生「軟著陸」，即收緊貨幣政策但不會大幅抑制經濟增長的情況，機率為20%至25%。他指有證據表明，在通脹飈升的經濟體系中，想要「軟著陸」是一件非常困難的事。

【大行點睇】大摩睇好物管股 今年盈利料增長60％ 行業估值僅13倍 首選呢3隻股份 【下一頁】

美國勞動力市場短缺的問題依然嚴峻，薩默斯表示美國現在正面臨他有生以來見過的最嚴重的勞動力短缺問題，目前的問題是工會現在將通貨膨脹補償加入薪酬合同中。不過，財政部長耶倫（Janet Yellen）就再次強調沒有看到工資價格螺旋上升的跡象。 薩默斯又指，在經歷目前的高通脹情況後，有過半機會回到疫情之前的長期停滯狀態。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【溫股知新】見底五指標 商湯招股了

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠