【公屋裝修】一家四口喜派320呎公屋 花25萬裝修 房中房設計極慳位 小孩擁有各自空間

香港寸金呎土，一屋難求，不少人輪候了多年公屋還是遲遲未能分派到一單位，那麼若然分配了一公屋單位當然要好好地裝修一翻，以打造屬於自己的夢想之家。今次要介紹的單位位於彩虹的彩福邨，其面積約320呎，居住了4人，裝修費為約25萬屬平裝，而全屋走日本和風風格。

單位的原則屬長形，有一梗廚、梗廁，但沒有梗房。由於單位是清水樓，因此戶主在收樓時只會看到有簡單的水泥地、白色牆面及廁所、廁所的淨色磚瓦。在要求上，戶主希望單位能走日本和風的風格，同時因為他們有2個小孩，因此希望能為他們打造出自己所屬的私人空間，但又希望客廳的視覺感要夠寛敞。

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為了配合戶主要求，設計師在單位的設計上下了很多的心思，使單位充滿特點。由於在間出主人房後客廳會失去了主要的光源，於是設計師用了一玻璃趟門把陽光帶到客廳，使客廳不會過於昏暗，同時也增加了時尚感。

雖然戶主希望能為2個小孩各打造出自己所屬的私人空間，但若然間出3房，會使客廳過於擠逼，因此戶主最後決定採用房中房的設計，以一大型衣櫃間出2個小孩各自的空間，使小孩有一定的私隱度之如，客廳也不致於太小。

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另外，為了增加時尚的感覺，全屋的木紋磚用了斜鋪的鋪貼方式。在困難上，戶主不喜歡廁所牆身是瓦白色的，然而公屋單位浴室牆身瓦及地台磚不能拆，因此設計師最後決定用一個大櫃連鏡櫃去遮蓋廁所牆身，使廁所更美觀和實用。

由於戶主特別鐘愛日本和風風格，因此全屋用了不少木紋傢俬及木條子的設計。設計師在近門口的位置用了木條子去造出假天花並配有射燈，以營造出日式的感覺。另外，單位內的另一間房也採用了一木條子特色牆連隱藏門的設計，與門口的木條子假天花相互呼應。

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另外，戶主也在入門的位置放了一個白色配木紋色具設計感的落地儲物櫃，其不但有大量的收納空間，同時也有數格縷空的方形展示櫃，以方便戶主擺放收藏品。設計師在廚房上造了一白色配木紋色的L型廚櫃，以增加收納空間及使戶主在做飯時能更靈活走動，而在煮食的牆壁上也添置了一面鋼板，以方便屋主在煮食後進行清潔。

費用： 泥水38000

油漆 26000

廚房 40000

浴室 30000

水電10,000

鋁質15000

傢俬 95000 合共：254，000

圖片由Deco360裝修專門店提供

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責任編輯：關海儀