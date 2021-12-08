【Omicron變種】英研究發現「隱形版」 PCR檢測或難分辨

全球多國錄得新冠肺炎Omicron變種確診個案，科學家加緊調查及研究Omicron變種病毒株的突變情況。最新有英國研究發現，Omicron變種出現「隱形版本」，只有實驗室的核酸檢測將其與其他變種新冠病毒作分辨，或導致更難掌握及追蹤Omicron確診個案。

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研究指出，「隱形版本」（stealth）的Omicron變種與原始的Omicron具有很多共同突變，但原始的Omicron變種帶有「S蛋白基因」、隱形Omicron與Alpha變種一樣，存在S蛋白基因缺失，因此PCR檢測無法快速篩檢辨識、將該Omicron與其他新冠病毒作區分。

值得注意的是，隱形Omicron在所有常規檢測當中，仍可被檢測為冠狀病毒，但除非透過全基因排序方式檢測，否則很容易將Omicron確診視為普遍感染個案，導致更難掌握及追蹤Omicron確診。

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研究人員將原始Omicron變種稱為BA.1、新版本Omicron稱為 BA.2。研究表示，現時尚未得知新版本Omicron是否會與原始Omicron變種以相同方式傳播，但由於隱形版本的Omicron在基因上與原始有分別，因此可能會有不同表現及傳播方式。

倫敦大學學院（UCL）遺傳學研究所所長巴盧（Francois Balloux）亦指， 兩個譜系的Omicron在基因上有很大差異。

此外，研究留意到，最近在南非、澳洲及加拿大合共錄得4宗感染隱形版Omicron變種的確診個案，故不排除該病毒已廣泛傳播。

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責任編輯：郭麗明