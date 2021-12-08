【ET講股通】孫運喜：考驗時刻（附Time code；第二版︰加入文字內容）

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00：00 - 今日點題：考驗時刻

01：25 - 體育用品股、藥明生物撐市 惟阿里回吐遏大市

02：35 - 美股領港股早段升勢 Omicron影響憂慮減

05：36 - 美國散戶湧入市＋美企回購增 利好美股市場

07：50 - 市場氣氛好轉能否維持？

10：45 - 觀眾問股：易居企業 （02048） 前景點睇？

14：33 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 前景點睇？

16：41 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 前景點睇？

20：00 - 觀眾問股：金風科技 （02208） 未有貨可以入嗎？

22：45 - 觀眾問股：恒安國際（010448）未有貨可以入嗎？

24：08 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 可以做put嗎

27：57 - 觀眾問股：堡獅龍（005928）可以長揸嗎？

33：40 - 潛力股推介：中交建 （01800）

*重溫《石Sir午市閒談》今日推介龍湖*

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指高開後回軟，全日收報23996點，升13點；大市總成交1,161億元，未算活躍。體育用品股李寧 （02331） 升5.4%，藥物股藥明生物 （02269） 升4.9%，科技股騰訊 （00700） 升0.7%。惟昨日大升的阿里巴巴 （09988） ，回吐4.7%。

美股升市，主因市場情緒轉變：一、Omicron雷聲大雨點小，市場風險胃納上升；二、聯儲局主席鮑威爾早前「放鷹」，惟市場憂慮不再。資金面方面，上周美股跌市，散戶大舉入市之餘，公司回購亦創3月以來最勁，流入ETF的資金更為4年最多。美股調頭向上，以對沖基金為主的淡友被迫補倉。

展望港股後市，還看考驗時刻。首先，升市成交未配合，反映上升動力有限。其次，多個重要消息左右美股投資情緒，包括：一、周五公布的通脹，市場料按年升6.7%；二、Omicron的研究數據仍待出籠；三、儲局下周議息會議。恒指技術支持看雙底頸綫23800點，及前浪底23100點。

潛力股可留意中交建 （01800） ，股價跌0.9%至4.24元，走勢營造小雙底，並已突破頸綫及保歷加通道頂部。陰陽燭呈「淡友反攻」形態，可待回落至20天綫水平吸納。

【「ET講股通」問股環節，包括︰易居、騰訊、新特能源、金風科技、恒安國際、阿里巴巴、堡獅龍︰立即觀看】

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