【港人調查】富達國際：4成受訪港人感「極度」憂慮和疲倦

富達國際的調查顯示，逾半 （53%） 受訪港人對明年感樂觀，尤其在健康、工作、社交生活及實現長線理財目標等方面，略低於環球逾半數 （54%） 受訪者對明年感樂觀。

不過，受疫情影響下，仍有35%和40%的受訪港人感到「非常」或「極度」憂慮和疲倦，主要基於收入減少和生活水平下降。然而，得以安在家中 （39%）、改善健康 （37%） 和儲蓄能力提升 （37%），成為部分受訪者保持正面態度的主要因素。

增加儲蓄投資

有30%受訪港人表示儲蓄有所提升，而超過半數的本港成年人表示有增加投資，主要原因為：認為投資的回報較儲蓄高 （25%）；有閒錢 （20%）；有更多時間學習投資知識 （12%）。

調查亦顯示，與年輕一族（58%）和中年人士（49%）相比，年長一輩（64%）更願意增加投資。

持續投資非常重要

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，持續投資是實現長期財務健康的重要一步，即使是退休人士也適用。退休人士宜分段提取強積金，既可滿足實際財務需求，同時保留資金持續滾存，以獲取潛在的長線投資回報。

富達「全球情緒調查」於今年8月在16個市場進行，共訪問了19,000名人士在過去和未來六個月對各方面的觀感。在香港訪問了1,000名人士，其每月家庭收入至少達15000港元。

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編輯：區嘉俊