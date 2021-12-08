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【大行點睇】微博首掛潛水仍獲國盛證券力撑　予其目標價311元

股樓投資 17:27 2021/12/08

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微博（09898）今日首掛潛水，不過仍獲國盛證券唱好。該行發研報指，維持微博「增持」評級，予H股目標價311港元、美股目標價40美元，對應明年預測市盈率13倍。

國盛證券指本次微博第二上市，所得款項總額預計約為15億港元，扣除包銷費及其他估計開支後淨額預計約13.83億港元。募集資金中，約45%用於發展用户羣及提升參與度、提升內容生態系統，25%用於研發以提升用户體驗和變現能力，20%用於尋求戰略聯盟、投資及收購，10%用於營運資金及一般企業用途。

微博此次迴歸港股具備多重意義：1)融資端，微博在港股二次上市有望獲得更多資金，同時降低對美股市場的依賴程度; 2)投資端，亞洲投資者能夠更加便捷參與投資，全球投資者也能夠接近全時段交易公司股票；3)微博作為領先的中國社交媒體平臺，擁有龐大的用户羣體以及社交廣告的獨特優勢，將進一步豐富港股互聯網細分賽道的市場活力。

 

 

【2022年部署】建銀國際料港股明年先高後低 恒指最高見28600點 推薦10大焦點股

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同場加映  【溫股知新】見底五指標 商湯招股了

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

微博－SW（09898） 港股

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