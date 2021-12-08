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【異動股】京城機電爆升35%　內地多地陸續出台氫能補貼政策

股樓投資 17:17 2021/12/08

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京城機電股份(00187)今日大升35%。消息面上，據內媒報道，近期上海、河南、北京、重慶等多地陸續出臺氫能地方補貼政策。

據悉，京城機電所生產的35MPa高壓鋁內膽碳纖維全纏繞複合氣瓶（儲氫氣瓶）已批量應用於氫燃料電池汽車、無人機及燃料電池備用電源領域；公司加快與國內知名整車廠對接步伐，使多款搭載公司生產的高壓儲氫氣瓶以及供氫系統的新型車輛取得產品公告，確保後續新開發產品得到應用。

 

 

【2022年部署】建銀國際料港股明年先高後低 恒指最高見28600點 推薦10大焦點股

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撰文 : 周兆邦

京城機電股份（00187） 港股

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