【大行點睇】高盛首予三葉草生物「買入」評級　料潛在升幅達80%

高盛發表研究報告指出，三葉草生物(02197) 成功開發新冠肺炎候選疫苗SCB-2019(CpG. 1018加鋁佐劑)及其專有的蛋白質三聚體化技術。該疫苗於II/III期臨床試驗中針對Delta變種的效力為78.7%，並已開始向中國藥監局、歐洲藥品管理局及世衛組織提交附條件批准申請，預期將於2021年第四季至2022年上半年獲得批准。

該行相信，三葉草生物截至今日(8日)的市值約為16.7億美元，僅反映公司根據COVAX機制達成的提前採購協議所支持的近期現金流，而公司的疫苗具有良好的安全性，為公司帶來顯著的上行空間。該行預測公司2021至2023年分別錄得淨虧損17億元人民幣、淨利潤62億元人民幣及淨利潤52億元人民幣，基於風險調整後的貼現現金流，料公司估值36億美元，首予其「買入」評級，目標價22.83元。現價12.5元計算，潛在升幅達80%。

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