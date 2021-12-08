  • 20°C
香港時間 : 20211208日 (三) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】高盛首予三葉草生物「買入」評級　料潛在升幅達80%

股樓投資 17:10 2021/12/08

分享：

高盛發表研究報告指出，三葉草生物(02197) 成功開發新冠肺炎候選疫苗SCB-2019(CpG. 1018加鋁佐劑)及其專有的蛋白質三聚體化技術。該疫苗於II/III期臨床試驗中針對Delta變種的效力為78.7%，並已開始向中國藥監局、歐洲藥品管理局及世衛組織提交附條件批准申請，預期將於2021年第四季至2022年上半年獲得批准。

該行相信，三葉草生物截至今日(8日)的市值約為16.7億美元，僅反映公司根據COVAX機制達成的提前採購協議所支持的近期現金流，而公司的疫苗具有良好的安全性，為公司帶來顯著的上行空間。該行預測公司2021至2023年分別錄得淨虧損17億元人民幣、淨利潤62億元人民幣及淨利潤52億元人民幣，基於風險調整後的貼現現金流，料公司估值36億美元，首予其「買入」評級，目標價22.83元。現價12.5元計算，潛在升幅達80%。

 

【大行點睇】估值低於2016年周期底部　中金建議關注７隻水泥及玻璃股份

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

 

 

 

 

【溫股知新】見底五指標 商湯招股了​​​​​​​

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

三葉草生物－B（02197） 港股

上一篇文章

【異動股】京城機電爆升35%　內地多地陸續出台氫能補貼政策

下一篇文章

富達國際公布全球情緒調查　半數港人對2022年感樂觀願增加投資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車
新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款