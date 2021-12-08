【ESG】滙豐與華懋集團簽訂10億元可持續發展表現掛鈎貸款

▲ 滙豐香港工商金融主管方嘯（左二）、華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興（右二）、滙豐香港工商金融工商企業主管（地產及基建）潘永耀（左一），及華懋集團首席財務總監陳鑑波（右一）。

HSBC滙豐與華懋集團簽訂3年期、總值10億元的可持續發展表現掛鈎貸款，資金將用作集團可持續發展目標的營運資金和資本開支，同時是華懋集團首筆可持續發展掛鈎貸款。

按照與滙豐的可持續發展表現掛鈎貸款，華懋集團需符合可持續發展指標，包括為旗下物業和酒店減少用電和水耗。

一般而言，可持續發展掛鈎貸款的定價，與貸款方的減排、節能等可持續發展表現掛鈎。換言之，若達標則可以取得較優惠利率等好處，以定價誘因促進業界推動可持續發展。

滙豐香港工商金融主管方嘯表示，可持續發展已成為各行各業的重要議題，很高興為華懋集團安排其首筆可持續發展掛鈎貸款，以進一步拓展雙方關係，支持集團推動低碳經濟。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興稱，通過首筆可持續發展掛鈎貸款，集團將推動和支持對環境和社會具可持續性的項目，並致力減少集團的碳足跡。

華懋集團今年6月推出綠色金融框架，擬透過綠色融資交易，為具環境效益的項目提供資金支持。

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