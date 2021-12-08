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美國加強反恐及打擊貪污 空殼公司同須披露真實持有人

環球經濟金融 16:44 2021/12/08

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美國財政部為加強反恐及打擊貪污，周二（7日）頒布新規定，要求所有企業披露持有人的個人資料，包括姓名、住址及出生日期等，最快明年初實行。新規定同樣適用於新舊註冊成立的空殼公司。

【Omicron變種】鮑威爾憂慮經濟下行 通脹走勢更難料 【下一頁】

財政部旗下的金融犯罪執法網絡（FinCen）宣布，2022年2月7日起，所有新舊註冊的空殼公司必須在政府資料庫中，登記其真正持有人或投資人的個人資料，包括姓名、住址、出生日期及身份證明文件中的獨特識別號碼等。

新規定下，只要是美國州分登記成立的有限公司或有限責任合夥，必須提供持有25%或以上控制權人士的個人資料，以及能夠實際控制有關公司或企業的相關人士個人資料。此前，美國只有數州要求全面公開企業控制權及持有人。

【通脹高企】美國投資公司預測 聯儲局或2年內6度加息 【下一頁】

FinCen署理總監德斯（Himamauli Das）表示，機構採取積極行動取締任何有意行用匿名空殼公司、掩護機構及其他漏洞，意圖為非法行動如貪污及販賣毒品與軍火洗黑錢，甚至是金援恐怖份子。

財長耶倫（Janet Yellen）表示，措施有助堵塞國家安全方面的漏洞、促進經濟公平、保護金融體系的完整性。

財政部希望透過增加透明度，有助打擊任何意圖成立空殼公司來洗黑錢及隱藏應賦稅收入。建立相關資料庫後，亦有助執法部門、法庭及銀行追蹤非法資金的來源及去向。

另外，財政部亦有意要求，所有全現金購買物業的交易披露個人資料。

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責任編輯：吳漢培

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