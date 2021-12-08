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【教育股】中滙集團：未來重視非學歷職業教育發展　目標三至五年內收入佔比達兩成

股市 16:40 2021/12/08

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內地教育市場近期大力推動職業教育，中滙集團 （00382） 首席執行官廖伊曼表示，若以收入計算，目前中滙集團的非學歷職業教育佔比仍非常低，只有單位數百分比，在新一財年，非學歷教育將會成為一個新的主營業務，希望未來三至五年，非學歷職業教育佔比能夠達20%。

廖伊曼表示，非學歷的職業教育並不需要申請用地、建設樓宇等重資產，屬於輕資產業務，因此發展非學歷職業教育並不困難。公司希望和企業一起打造非學歷職業課程，涉及學科領域除主打的財經類外，未來亦會專注提供數據科學、文化數字創意等方向。

廖伊曼表示，職業教育主要專注更快培養應用型人才，以切合市場需求，如近期熱議的元宇宙主題，中匯集團亦會因應市場需求開設更多類型的職業教育，培養IT人才、藝術人才等。

除此以外，她又透露，公司將在廣東四會市開設珠寶學院，提供珠寶設計、鑒定及營銷等職業教育，最快將在明年首先推出非學歷教育，而學歷教育需要1至2年申請，希望5至7年內，這一學院的學生人數能夠達3000至4000人。

相關文章：【教育股】中滙集團：預學藉管理費開支2022年起減低 料明年將有超過10萬名全日制學生

【教育股】中滙集團：未來數年職業教育業務目標年增速達50%

記者：梁安琪

港股 中滙集團（00382） 設計 文娛藝術 元宇宙 珠寶 教育股

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