CAINE HILL示範單位曝光　278呎一房套慳位有玄機　天花板暗藏儲物空間

恒地（00012）旗下港島半山新盤CAINE HILL率先開示範單位予傳媒。示範單位以22樓B室為藍本搭建，實用面積278平方呎，為一房間隔，屬無改動交樓標準示範單位。

示範單位圖片

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單位入門即可見長形客飯廳，開放式廚房位於大廳一側，以落地玻璃窗連接22平方呎露台，引入自然光及通風。而睡房為套房設計，房間及廁所門口均為趟門，有效節省空間。睡房同樣以長形開則，間隔四正，外連16平方呎工作平台，與客飯廳同向；而廁所內設鏡櫃、掛牆儲物櫃及淋浴間，惟不設窗，即俗稱「黑廁」。

發展商在善用單位空間上花費心思，如大門處牆身設有大鞋櫃及全身鏡，並有小平台可擺放隨身物件；天花板上亦暗藏可拉下的儲物空間，用盡室內垂直空間。至於開放式廚房附設的儲物櫃亦設有可動機關，方便住戶擺放及拿取櫃內高位物品，此外電磁爐、蒸焗爐、雪櫃及洗衣機等電器一應俱全。

項目會所「CAINE CLUB」

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資料顯示，CAINE HILL位於中上環堅道73號，項目鄰近中環至半山自動扶手電梯，並毗鄰恒地系內伊利近街發展項目，發展商指會將項目聯合打造為品味商住區域。CAINE HILL預計關鍵日期為2023年3月底。

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