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【樓市熱話】港男不屑納米樓「複式」設計 本擁200萬作首期 終打消買樓念頭

理財智慧 18:32 2021/12/08

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香港現時出現了不少納米樓單位，而為了盡用空間，不少新盤也會起高樓底以作複式的設計。近日有網民於網上討論區發文，指自己認為納米單位中的所謂複式只不過是高級版「碌架床」，但卻價值數百萬，根本一點也不值。

樓主指，現時很多納米樓單位中所謂的複式只不過是高級版「碌架床」，但地產經紀卻會以有會所為由，跟你說現在流行會所，不少人也會在會所工作，然而這樣的單位動輒要7、800萬，這使樓主即使本有200萬可作首期之用，也打消了買樓的念頭。

【樓市熱話】同事呻供樓負擔重  港男原看扁對方人工低  事後驚覺靠父幹擁千萬單位 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「納米樓單位整閣樓實在太不智了。」，「若不嫌棄樓舊一點及遠一點，其實還是有很多選擇的。」，也有人指，「有公屋真是人生大嬴家。」。

【延伸閱讀】【室內設計】18年舊居了無生氣 花80萬裝修680呎單位 拆走雜物房客廳煥然一新 小改動解決風水「衝煞」問題 【下一頁

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另有網民指，「為什麼很多人一買樓便想買一手、3房市區、地鐵站上蓋的樓，但若降低要求根本還有很多的選擇。」。

【樓市熱話】父母長期分房睡   獨子寧當廳長也不願要房  背後原因極催淚 下一頁

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責任編輯：關海儀

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