旺角豉油街新盤命名雋薈SOYO　僅設開放式單位　最大228呎　地盤原由鄧成波家族持有

益兆集團控股、俊和發展合作發展，位於旺角豉油街的重建項目，命名為「SOYO雋薈」，料最快今個月賣樓，值得留意的是，雋薈全為開放式單位，最細一伙僅152平方呎。益兆集團控股副總裁林浩透露，將參考附近新盤為SOYO雋薈定價。

俊和物業發展控股總經理陳健強說，雋薈為單幢樓設計，建有120伙，全是開放式間隔，實用面積由152平方呎起，至最大228平方呎，其中6伙為連天台特色單位，6伙為連平台特色單位，而準備工作接近完成，料最快月內開放示範單位及開價。

值得留意的是，上址地皮原由資深投資者、有「舖王」之稱的鄧成波家族持有。及至去年12月，鄧成波家族出售出地皮，成交價逾3.51億元，帳面蝕約3,500萬元，即近一成。 資料顯示，地盤面積約3,534平方呎，已獲批建築圖則，將重建成樓高23層的商住大廈。

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