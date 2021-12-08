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【職場熱話】打工仔原通過試用期 後遭公司反悔解僱 一個月通知期竟變日薪感無奈

理財智慧 18:33 2021/12/08

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不知道大家有沒有遇到過一些「彈出彈入」的公司呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己在一公司工作剛過了試用期，本來公司指會留下他繼續為公司工作，然而不出一星期，公司又指決定要解僱他，並給予他一個月的通知期，而他這個月的人工則會以日薪計算，樓主因而感到非常無奈，不知如何是好。

樓主經歷：

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【職場熱話】老員工抱怨公司花紅少  信誓旦旦要轉工  卻只聞樓梯響不見人下來 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「若不是急用錢的話便立即走吧！」，「這公司不做也罷！」，也有人指，「正常一但過了試用期，不就能享受公司福利嗎？」。

另有網民指，「我不認為有甚麼問題，公司解僱你前也給你一個月的通知期，還想別人怎樣？既然公司有這麼多考慮，證明認為你不是太適合公司，那麼你便應該要找另一份工。」。

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責任編輯：關海儀

 

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