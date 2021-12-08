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【東映動畫】東映動畫與中韓企業合作開拓亞洲市場　2020年香港子公司曾與內地企業合資成立東映動漫

商業 17:10 2021/12/08

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日企東映動畫表示，正加強其作品推廣體制，以瞄準全球市場。（法新社圖片）

繼10月宣布與韓國娛樂企業合作後，日企東映動畫表示，正加強其作品推廣體制，以瞄準全球市場。其背後原因是，由於動畫製作費上升，僅日本國內的業務已不足以獲得足夠利潤。

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東映動畫10月發布消息稱，已與韓國知名娛樂企業CJ ENM建立業務合作關係，CJ ENM曾參與發行奧斯卡最佳影片《寄生上流》，以及熱門兒童動畫《辛比的怪怪屋》等作品。

海外銷售佔比遠超國內

截至2021年3月，東映動畫的海外銷售額佔比達到58%，超過日本國內42%。在海外銷售額中，佔比最高的是亞洲地區，達到138億日圓（約9.49億港元），約佔總體近3成。

日經新聞報道，東映與不同國家的企業合作，目的是瞄準全球市場，計劃從2023年起，把雙方的大熱作品拍成動畫或真人電影。東映動畫的執行董事鷲尾天表示，「看着《美少女戰士》、《龍珠》長大的孩子，現已是有消費力和選擇權的成年人。如果不規劃好未來的發展計劃，20至30年後大家可能已不看日本動漫了」。

除了動畫之外，東映動畫還將製作真人版影視作品。東映動畫計劃，在2025年之前開始投資荷里活等面向全球市場的作品，例如真人版《聖鬥士星矢》。

香港子公司與內地企業合資　成立東映動漫

另外，東映動畫還加強了與中國內地的合作。2020年，東映動畫的香港子公司與內地的企業合資成立了東映動漫。東映動漫負責中國的企劃和製作，從而開拓亞洲市場。　　

不過，東映動畫的計劃亦需面臨作品製作費上漲的問題。日本調查公司帝國數據銀行的調查顯示，2020年日本的動畫製作市場的支出約為2510億日圓（約172.6億港元），比起2010年只有1500億日圓（約103.2億港元），升了約1.6倍。當中的工資、最新設備、外包費用的增加是成本急速上脹的主要原因。

外界認為，在製作費上升的情況下，該企必須採取把一部作品長期推廣到多種媒體的策略。製作讓日本國內和海外市場都能接受的作品，已成為動畫業界的首要工作。

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責任編輯：李智美

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