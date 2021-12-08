【樓市熱話】港女擬與兄夾錢買樓 各拿100萬作首期 目標600萬粉嶺樓 擔心一人供款感猶豫

香港樓價高企，而若要在香港買樓也不是一件易事，不知道大家有沒有考慮過與家人一同夾錢買樓呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己正考慮與哥哥一同夾錢買約600萬的樓，雙方會各出100萬作首期，並各佔物業的50%，而他們也會向銀行做7成按揭貸款，但由於單位只會有樓主居住，因此會由她負責供款，但她不知道應否這樣做，因此向網民詢問意見。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 不建議這樣做，千萬不要與任何人夾份買樓。」，「日後想要賣樓便會十分麻煩。」，也有人指，「 這樣很容易會導致跟家人反目。」。

另有網民指，「 要看看你們的感情好不好，其實可以當作借他100萬，你每月還一些給他，反正又不用給利息予銀行，不失為一個方法。」。

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責任編輯：關海儀