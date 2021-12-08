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富達國際公布全球情緒調查　半數港人對2022年感樂觀願增加投資

理財智慧 16:56 2021/12/08

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富達國際公佈「全球情緒調查」結果，顯示隨着香港疫情日趨穩定，53%受訪港人對明年感樂觀，尤其在健康、工作、社交生活及實現長線理財目標等方面。

這種樂觀態度遍及是次受訪的16個市場，全球54%受訪者對明年感到樂觀，84%中國內地受訪者持相同看法。但受疫情影響下，仍有35%和40%的受訪港人感到「非常」或「極度」憂慮和疲倦，主要基於收入減少和生活水平下降。然而，得以安在家中 (39%)、改善健康 (37%) 和儲蓄能力提升 (37%)，成為部分受訪者保持正面態度的主要因素。

【延伸閱讀】富達調查：港人財務健康僅獲65分 儲蓄及保障方面尤需改善【見下頁

疫情限制不少活動，在調查期間有近半數港人表示他們的開支低於所能負擔，因此有30%受訪港人表示儲蓄有所提升；相比39至54歲中年人士（25%) 和20至38歲年輕一族 (30%) 相比，55歲以上年長一輩（35%）表示在調查期內增加儲蓄。

此外，超過半數的本港成年人表示有增加投資，主要原因為：

• 認為投資的回報較儲蓄高 (25%)

• 有閒錢 (20%)

• 有更多時間學習投資知識 (12%)

調查亦顯示，與年輕一族 (58%) 和中年人士 (49%) 相比，年長一輩 (64%) 更願意增加投資。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示：「了解投資概念與學習任何新技能無異，也需要投放時間及心力，方能得到豐碩成果。不論是基本或是複雜的投資概念，富達一直致力於投資者教育工作。我們樂見港人普遍持樂觀態度，及在疫情期間能善用時間和閒錢，為未來作好準備。」

陳宇昕續稱：「很多人在各個人生階段均有不同的理財目標，適切的投資策略也是如此，大眾往往需要於滿足短期需求和長期目標之間取得平衡。持續投資是實現長期財務健康的重要一步，即使是退休人士也適用。退休人士宜分段提取強積金，既可滿足實際財務需求，同時保留資金持續滾存，以獲取潛在的長線投資回報。」

【政府工略】康文署請臨時場地助理員（全職） 月薪1.3萬 18歲永久性居民即可申請 【見下頁

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撰文 : 陳楚琨

香港 疫情 富達 投資策略 經濟 退休金 儲蓄 退休 強積金

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