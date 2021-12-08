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【恒大危機】新融資無望出售資產不足償債 標普料中國恒大將出現違約

股樓投資 15:52 2021/12/08

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評級機構標準普爾表示，中國恒大 （03333） 收到債權人要求履行2.6億美元擔保義務的通知，指其流動性狀況仍非常脆弱，恐怕難以避免違約。

 

 

 

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

標普又指，擔保履約要求尚不形成違約行為，而恒大對債權人現階段能否加速還款尚有異議。該機構又指，公司明年將面對巨額債務到期，包括明年3月及4月到期的35億美元債務，由於難以獲取新融資來源，公司難以重啟項目工程，拖累合約銷售額，而目前公司出售資產收入，不足以覆蓋巨額債務。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

評級機構 恒大 美元 經濟 中國恒大（03333）

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