【壓力爆煲】國泰機組人員身陷「永久隔離」　身心俱疲寧願「裸辭」

▲ 有國泰的空中服務員及機師外國傳媒訪問，長久的隔離措施令他們身心俱疲。（資料圖片）

新冠肺炎疫情繼續蔓延，香港實施嚴格的防疫限制。有國泰的空中服務員及機師外國傳媒訪問，本港的隔離措施令他們身心俱疲，身陷「永久隔離」。

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據BBC中文網報道，香港可算是全球對病毒檢疫，採取最嚴苛措施的地區之一。所有入境的國際旅客抵達香港機場之後，都先接受新冠病毒檢測，即日取得檢測結果後，才可辦理入境手續。不論結果如何，旅客仍要接受隔離。

已有10年以上經驗的國泰空姐Grace表示：「下飛機就做檢測，等結果，回家首3天不能出門，然後首7天需自己進行快速測試，公司都派發了套裝。接著就是第5、9、12、15天要做檢測。要是這幾天中間你又要飛行，就重新再算。簡單說就是不斷輪迴。」

機師斥不合理 寧願「裸辭」

Grace又指，她並未參與公司的自願「閉環式」計劃，加上疫情下客運航班早已大減，她已減到每月執勤1、2班。 她解釋，參加「閉環式」執勤的機組人員有隔離補貼，但模式是執勤21天，緊接隔離14天。「始終大家都要賺錢養家，但這對身心來說很不健康。你只能呆在房間裏，見不到親人，很多事情都做不了。要是每一個月如是，對心理健康的影響很大。」 另一名機師Clark更認為隔離政策不合理，揚言「我幾乎肯定等到春天就會辭職，我凖備裸辭。」

實際上，即使國泰機組人員在外站停留時，仍需遵守航空公司嚴格的隔離規定。國泰機師Pierre說：「你從（隔離酒店）房間直接前往飛機，執飛，然後直接回到房間給鎖起來，直到你再次離開為止。」一旦到達酒店，他們必須留在房間內，包括用膳時間。他指：「我們從上班報到開始到回到香港都一直在隔離當中。」

BBC報道指，其接觸到的國泰飛行員均表示，因為其職業對其精神與個人生活所造成的衝擊，他們已提出或正考慮申請壓力假。

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責任編輯：葉泳珊