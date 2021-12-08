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【騰訊700】騰訊推出全新發行商品牌Level Infinite 面向全球遊戲玩家

股樓投資 16:37 2021/12/08

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內地科網巨頭騰訊(00700)旗下騰訊遊戲宣布推出全新發行商品牌「Level Infinite」，面向全球用戶打造高質量遊戲品牌。騰訊遊戲表示，該品牌將將發行騰訊內部工作室和第三方開發商的作品，為遊戲廠商提供技術和製作援助以及市場研究和電競整合，在新加坡和阿姆斯特丹均設立有辦公室，員工將遍布全球。騰訊全日收報467元上升0.7%。

【2022年部署】建銀國際料港股明年先高後低 恒指最高見28600點 推薦10大焦點股  詳情請看【下一頁

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騰訊遊戲副總裁劉銘表示，「Level Infinite」的發布代表著騰訊遊戲作為全球發行商和值得信賴的品牌的下一階段發展。消息指，「Level Infinite」即將發行的遊戲包括《吸血鬼：避世－血獵》、《GTFO》、《戰錘40K：暗潮》、《重生邊緣》等。

渣打傳或成功競購 花旗馬來西亞消費金融業務  詳情請看【下一頁

另有本地媒體引述數名消息人士報道，騰訊旗下開發《王者榮耀》和《使命召喚手遊》等熱門遊戲的天美工作室，亦計劃於新加坡開設一個遊戲開發工作室。

同場加映  【溫股知新】見底五指標 商湯招股了

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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