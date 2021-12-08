「新債王」岡拉克：聯儲局加快收水、加息　金融市場將「大風大浪」

有「新債王」之稱的雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，美國聯儲局勢將加快退出量化寬鬆計劃，繼而轉向加息，金融市場將迎來「大風大浪」。

籲留意高息債市場

岡拉克周二在旗下DoubleLine總回報債券基金的網絡直播中指，建議密

切關注高收益債券市場，稱這可能是未來風險資產「礦井裡的金絲雀」，會

發出早期預警信號。



岡拉克表示，在疫情大流行期間，債務水平飈升， 借款成本增加可能會對經濟增長構成阻力，如果短期利率升穿1%，問題或隨之而來。目前兩年期國債息率約為0.69%。隨著孳息率曲線趨平，債市已顯現不利跡象。他還表示，如今孳息率處於歷史低位，使孳息率曲線趨平成為令人擔憂的雙重信號。

關注通脹、新興市場或跑輸贏美股

岡拉克又提到，重點關注通膨，稱下月CPI漲幅有可能達到7%，而整個2022年CPI同比漲幅可能都不會降至4%以下。

新債王岡拉克：美股現值被高估 美元未來兩年將大跌【下一頁】



岡拉克又提到，幾個月前買入歐洲股票，是12年來首次，現在還持有部分頭

寸，直到最近表現都還不錯。岡拉克稱，沒有持有新興市場股票，但預計這

類股票可能超過美股表現。他表示，「正在尋找重大機會，新興市場可能會在未來幾年成為風口。

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