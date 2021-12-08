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【數據中心】中移動火炭數據中心動工　料2025年投入服務

科技 15:08 2021/12/08

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中移動國際董事兼行政副總裁林二維（右）提到，是次興建的火炭數據中心與將軍澳的環球網絡中心將是「互補」的角色。左為中移動香港董事兼行政總裁李帆風。

新冠疫情爆發後，科技應用變得更為普遍，市場對數據存儲和分析的需求提升，設立數據中心成為鞏固數碼基建重要的步驟之一。電訊商中國移動（下稱中移動）國際繼在2014年首於將軍澳設立環球網絡中心，今（8日）再宣布將在火炭設立中移動在港自營自建的第二個數據中心，預計2025年投入服務。

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是次中移動於火炭設立的數據中心，建築面積達到103,660平方米，總容量為9,000機櫃。完工後將會與中移動在大灣區自建投產的其他5個核心數據中心、5條國際海纜以及5個粵港骨幹跨境陸纜系統協同，提供融合服務，融通5G通信服務、雲服務、AI運算力等。此外，新數據中心採用低碳技術，平均電力使用效率（PUE值）低於1.3。

中移動國際董事兼行政副總裁林二維提到，目前全球有30%的IP流量匯聚在香港。中移動預計未來幾年內，各行業數碼轉型的發展持續，新興科技日益獲得廣泛應用，每年將有46%至50%的數據流量需求增加，對數據中心的需求同樣增加。是次興建的火炭數據中心與將軍澳的環球網絡中心將是「互補」的角色，「目前將軍澳環球網絡中心已逐步飽和，逾5,000個機架已經用完，因此中移動決定擴大發展。」至於被問到是次投資額，林則指整體建設仍正進行招標，整體投資額將會稍後公布。

安心出行擴大應用　中移動夥馬會派萬張數據卡

行政長官林鄭月娥出席動土儀式時也提及，政府也正計畫推出新一幅土地進行招標，讓電訊商進行海底電纜基礎建設，提升香港電訊的容量及分流。

另外，她又提到最近擴大安心出行應用及推出港康碼事宜，並稱已與中移動商討，為長者及弱勢社群提供協助。中移動香港董事兼行政總裁李帆風透露，該企與其他電訊營運商正與香港賽馬會合作，提供1萬部智能手機及數據卡，並會在12月推出首輪派發，更多詳情將會在稍後公布。

【港康碼】申請港康碼要留意！　實名登記+更新安心出行3.0版本上載行蹤

記者：曾曉汶

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