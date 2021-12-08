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【大行點睇】大摩睇好物管股 今年盈利料增長60％ 行業估值僅13倍 首選呢3隻股份

股樓投資 16:24 2021/12/08

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受內房股債務風波波及，物管股股價今年表現未如理想，不過摩根士丹利發表報告指，內地樓市政策近期逐步放寬，對物管股有利，預期行業今年盈利增長可達60%，而且行業平均預測PE僅為13倍，可支持板塊股份反彈。

物管行業中，大摩喜好擁有強大母企發展商並能作為整合者，及有強勁第三方擴展的企業。

以下三隻為大摩首選物管股：

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報告指出，物管板塊盈利增長可於2023年回復正常，預計增長介乎27%至48%，而具有國企背景或資產負債表穩健的民營物管企業，以及第三方或非住宅擴展能力強的企業，均具備安全性及穩定增長，盈利能見度更高。

延伸閱讀：

【2022年部署】建銀國際料港股明年先高後低   恒指最高見28600點  推薦10大焦點股

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    +8

同場加映：【溫股知新】見底五指標 商湯招股了

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記者：李兆明

 

見底 發展商 物業管理股 市盈率 港股

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