亞馬遜AWS死機　Netflix都受影響

亞馬遜（AMZN）的雲端運算部門（AWS）周二系統出現故障，中斷美國多家公司的服務長達五個多小時，令多個熱門網站的訪問中斷。包括Disney+、Netflix（NFLX）、Robinhood（HOOD）和Coinbase（COIN）等。

AWS表示，由於一些應用程式介面（API）和AWS的管理控制台方面遇到問題，令AWS在美國東部「US-East-1區域」服務受到影響。故障在當地時間上午11點左右開始，截至周二晚上，AWS表示，大多數服務已經恢復正常，正努力令其完全恢復。

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受影響的企業包括迪士尼（DIS）的串流平台 Disney+、Netflix、Slack、Ticketmaster、股票交易平台Robinhood和美國最大的加密貨幣交易所Coinbase。停電還導致亞馬遜內部倉庫和送貨工人使用的應用程式中斷，以至無法掃描包裹或查詢送貨路線。

據Downdetector指，在故障期間收到超過24,000宗投訴。網絡情報公司Kentik互聯網分析主管 Doug Madory發現Netflix的流量下降了26%。

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責任編輯：黃苑筠