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【Omicron變種】恐疫苗失效 一文睇哂藥廠應對

環球社會熱點 15:08 2021/12/08

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新冠肺炎Omicron變種病毒橫空降世，惹起外界對疫苗效用的疑慮。不少初步研究指Omicron變種傳染力更高，南非最新研究更指輝瑞疫苗的保護力會被Omicron削弱。各大疫苗藥廠已相繼開始，研發足以對抗Omicron的疫苗。

【Omicron變種】輝瑞疫苗保護力大幅減弱 【下一頁】

  • 輝瑞（Pfizer）及BioNTech

德國BioNTech行政總裁吳沙忻（Ugur Sahin）對自家疫苗仍然樂觀，認為仍能有效防止重症，但預期更多完成接種人士感染新變種。吳沙忻強調，現有第3針疫苗能加強保護民眾，甚至可能對抗Omicron。但他承認或需調配新疫苗抗衡Omicron，首批或在100日內出貨。

  • 阿斯利康（Astrazeneca）

英國與瑞典藥廠阿斯利康稱正了解Omicron變種對自家疫苗的影響，共同研發疫苗的牛津大學則指，疫苗仍高度有效防止過往變種病毒引起的重症，現階段亦未有證據顯示，Omicron與曾經出現的變種有不同。

  • Moderna

美國藥廠Moderna總裁霍格（Stephen Hoge）曾指出，藥廠已著手研發針對Omicron變種的疫苗。首席執行官邦塞爾（Stéphane Bancel）則曾表示，首批有關疫苗或需時數月才能出貨，並警告現有的疫苗可能會因Omicron變種而保護作用減少。

【Omicron變種】英美政府同指出 傳染力增及重症率低 【下一頁】

  • 強生（Johnson & Johnson）

美國藥廠強生表示已開始研究針對Omicron變種的疫苗，並以已打加強劑疫苗人士的血清測試，監察是否有效中和Omicron變種病毒。

  • Novavax

美國藥廠Novavax表示，正檢視自家疫苗是否有效對抗Omicron變種，預計最快於在明年1月起大規模生產針對Omicron變種的疫苗。

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責任編輯：吳漢培

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