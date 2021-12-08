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【職場福利】全球首個國家創下先河！阿聯酋明年元旦起每周工作4天半

環球政經 15:36 2021/12/08

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繼英國銀行宣布縮短至4天工作日後，阿聯酋公布由明年元旦起，所有政府部門每周工作日數減至4天半，是全球首個國家將日數少於5天。在新措施下，打工仔只需於周一至周五上班，當中周五僅需要半天工作，而下午則休假到清真寺聚禮參拜。

【職場熱話】 工作年期反映忠誠度？ 僱主太看重求職者跳槽密度 打工仔嘆不敢輕易轉工：【下一頁

阿聯酋人力資源暨酋長國部長Abdulrahman al-Awar表示，全國有一致的共識，就是新制度實施後，周五的工作時間會在正午結束，惟每家公司可依照各自安排員工上班和休息的日子。

有經濟學者認為，當地的私人企業將會跟隨政府部門的做法，相信當工作時間和歐亞國家同步後，有助吸引外國投資者；惟每周上班日數縮短後，是否減少生產力，或要將部分工作外判，而增加成本負擔等情況，仍有待觀測。

【政府工略】康文署請臨時場地助理員（全職） 月薪1.3萬 18歲永久性居民即可申請：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

經濟 阿聯酋 政府工 元旦

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