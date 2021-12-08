【年度回顧】Google香港2021年度搜尋榜出爐　MIRROR、本地運動員上榜

▲ Google今（8日）公佈「Google香港年度搜尋榜」。

Google今（8日）公佈「Google香港年度搜尋榜」，透過Google 的搜尋趨勢，除了可以知道香港本年度的潮流外，也反映過去一年香港人關心的話題。年度搜尋榜分為十三個類別，分別有「2021年熱搜關鍵字」、「2021年熱搜本地話題人物」、「2021年熱搜本地頭條」、「2021年熱搜本地娛樂名人」、「2021年熱搜電影」和「2021年熱搜節目」等。

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「消費券登記」、「奧運」、「疫苗預約」成本年度熱搜關鍵字頭三位

今年政府發放的5,000元電子消費劵必定是港人最關注的議題之一，由措施於討論階段時已有不同有關執行上和可行性的質疑聲音，至開始發放時因處理不善，而造成有不少人未能如期成功取得電子消費劵。因此，「消費券登記」登上年度熱搜關鍵字及熱搜本地頭條的第一位。

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香港於今年派出多名運動員出戰2020年的東京奧運，而本地運動員及團隊展示出毅力及決心，使港人也全程投入，不但會搜尋比賽資訊和比賽日程，更會轉貼至社交網站，因此「奧運」順利地登上熱搜關鍵字及熱搜本地頭條的第二位，另外，多位有出色的表現的運動員也有登上熱搜本地話題人物及熱搜運動員榜，如「何詩蓓」、「 張家朗」、「李慧詩」等。

「疫苗預約」在政府大力推動的接種疫苗政策下，成功為居熱搜關鍵字的第三位。其他與疫情相關的搜尋包括「疫苗預約」、「安心出行」、「疫苗抽獎」等亦上榜。

MIRROR 成員攻佔本地娛樂類排行榜

在本港的娛樂及流行文化方面，Mirror成員「盧瀚霆」、「MIRROR」 及「姜濤」分別登上 熱搜本地娛樂名人頭三位。Viu TV 旗下另一男子組合Error，亦榜上有名。飾演電影「梅艷芳」女主角的「王丹妮」亦登上熱搜本地娛樂名人第四位，同時該電影亦是近年來首部登上熱搜電影榜首的港產片。

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在劇集及節目方面，全球熱爆的韓國連續劇「魷魚遊戲」以及改編自日本同名電視劇，並由Mirro成員主演，於 ViuTV 播放的港版「大叔的愛」，則分別成為今年熱搜節目的榜首及第二位。

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責任編輯：文睿