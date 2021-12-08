德男子被揭發偽造疫苗接種證明 槍殺全家後自盡

全球不少企業要求員工強制接種新冠疫苗，減低員工聚集感染風險。德國最近卻因此發生倫常慘案，丈夫及妻子拒絕接種疫苗，於是為妻子偽造新冠疫苗接種證明，但不幸被妻子雇主揭發並威脅報警。丈夫害怕當局會帶走3名子女，於是將子女及妻子殺害，然後再自殺。

德國新政府擬推強制接種 指定行業成目標 【下一頁】

德國柏林東南部Königs Wusterhausen上周六（4日）在一間住所內，發現兩名40歲男女及3名分別為4歲、8歲及10歲的兒童被射殺。蘭登堡州（Brandenburg）周二（7日）表示，調查後在住所內發現男死者遺書，表示由於妻子工作的公司需要員工提供新冠疫苗接種證明，於是為她偽造證明，但被僱主發現並威脅報警。

夫婦害怕被捕後，當局會因此帶來他們3名子女，於是丈夫將子女及妻子槍殺、然後再開槍自殺。當局指5人身上有槍傷，屋內發現一槍械，但夫婦並未持續槍牌。警方指出，現場沒有發現外部侵入痕跡。

德國限制未打針者活動 推強制接種 【下一頁】

德國因應新冠肺炎疫情惡化而收緊防疫措施，自上月開始，當地所有員工被要求提供新冠疫苗證明、或新冠檢測陰性結果。此外，當局上周通過禁止未接種疫苗人士進入商舖，而且更計畫強制醫護接種疫苗。

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責任編輯：郭麗明