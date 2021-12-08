  • 21°C
香港時間 : 20211208日 (三) 15:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德男子被揭發偽造疫苗接種證明 槍殺全家後自盡

環球社會熱點 14:18 2021/12/08

分享：

全球不少企業要求員工強制接種新冠疫苗，減低員工聚集感染風險。德國最近卻因此發生倫常慘案，丈夫及妻子拒絕接種疫苗，於是為妻子偽造新冠疫苗接種證明，但不幸被妻子雇主揭發並威脅報警。丈夫害怕當局會帶走3名子女，於是將子女及妻子殺害，然後再自殺。

德國新政府擬推強制接種 指定行業成目標 【下一頁】

德國柏林東南部Königs Wusterhausen上周六（4日）在一間住所內，發現兩名40歲男女及3名分別為4歲、8歲及10歲的兒童被射殺。蘭登堡州（Brandenburg）周二（7日）表示，調查後在住所內發現男死者遺書，表示由於妻子工作的公司需要員工提供新冠疫苗接種證明，於是為她偽造證明，但被僱主發現並威脅報警。

夫婦害怕被捕後，當局會因此帶來他們3名子女，於是丈夫將子女及妻子槍殺、然後再開槍自殺。當局指5人身上有槍傷，屋內發現一槍械，但夫婦並未持續槍牌。警方指出，現場沒有發現外部侵入痕跡。

德國限制未打針者活動 推強制接種 【下一頁】

德國因應新冠肺炎疫情惡化而收緊防疫措施，自上月開始，當地所有員工被要求提供新冠疫苗證明、或新冠檢測陰性結果。此外，當局上周通過禁止未接種疫苗人士進入商舖，而且更計畫強制醫護接種疫苗。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

英國政府否決BNO修正案 未放寬申請限制
今日
英國政府否決BNO修正案 未放寬申請限制
馬斯克呼籲提高出生率 避免人類文明危機
今日
馬斯克呼籲提高出生率 避免人類文明危機
英跳水王子戴利推自家編織品牌 粉絲狂搶部分商品售罄
今日
英跳水王子戴利推自家編織品牌 粉絲狂搶部分商品售罄
【Omicron變種】英美政府同指出 傳染力增及重症率低
今日
【Omicron變種】英美政府同指出 傳染力增及重症率低
普京承諾不入侵烏克蘭 要拜登確保北約不東擴
今日
普京承諾不入侵烏克蘭 要拜登確保北約不東擴

你可能感興趣

英國政府否決BNO修正案 未放寬申請限制
今日 11:28
英國政府否決BNO修正案 未放寬申請限制
馬斯克呼籲提高出生率 避免人類文明危機
今日 13:39
馬斯克呼籲提高出生率 避免人類文明危機
英跳水王子戴利推自家編織品牌 粉絲狂搶部分商品售罄
今日 14:16
英跳水王子戴利推自家編織品牌 粉絲狂搶部分商品售罄
網絡熱話 疫情 德國 偽造 自殺 疫苗 新冠肺炎

下一篇文章

英跳水王子戴利推自家編織品牌 粉絲狂搶部分商品售罄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間14:00）
【Omicron變種】英國累計336宗確診 無重症患者
【Omicron變種】英國累計336宗確診 無重症患者
哈里：工作不愉快可「劈炮唔撈」 因疫情辭職非壞事
哈里：工作不愉快可「劈炮唔撈」 因疫情辭職非壞事
美國公司總裁視像會議炒人 約900員工當場失業
美國公司總裁視像會議炒人 約900員工當場失業
民調預測2024美國大選 特朗普或贏拜登
民調預測2024美國大選 特朗普或贏拜登
馬斯克新髮型惹熱議 網民一句話令他心情大好
馬斯克新髮型惹熱議 網民一句話令他心情大好
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款