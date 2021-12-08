港股先升後跌未收復二萬四　阿里巴巴9988回吐半成120元關爭持

港股今早高開後過百點後乏力再上，恒生指數半日跌28點，報23954點；恒生科指再失6000點關，半日收報5968點；國企指數微跌16點，半日收報8510點。大市交投淡靜，半日成交金額672億元。

盈立證券研究部總監陳偉聰今早於《ET開市直擊》分析港股走勢，認為雖然港股難言見底，但再下跌空間有限，上望阻力位先看24500-24600點。

阿里股價回吐半成 半日守120元

阿里巴巴 （09988） 股價跟隨美股回吐，半日跌超過半成，險守120元關，成交額達38億。

據內媒報道，阿里巴巴旗下淘寶於「雙12」前，推出「一起逛」功能再戰社交電商。

有分析指出，從阿里巴巴今年「雙11」戰績，以及第二季財報來看，電商業務增長乏力，被社交電商、直播電商等新興業態各種侵蝕，如何求新求變，已經成為阿里的當務之急。

電力股逆市續繼造好

電力股繼續逆市造好，華能國電 （00902） 表現標青，半日升8.4%，收報4.13元。中國電力 （02380） 亦有資金追捧，半日升近半成，收報4.32元。華潤電力 （00836） 升近3%，報22.85元。

發改委早前在全國煤炭交易會上，發布了2022年煤炭長期合同簽訂履約方案徵求意見稿，估計有利火電企業中短期經營情況大幅改善。加上不少火電企業積極發展新能源，亦有助中長開展新增長動力。