【遊戲熱話】趕上NFT熱潮　Ubisoft推NFT平台Quartz售賣遊戲道具

▲ 目前Ubisoft預計會出售車輛、武器及其他裝備，玩家購買後就可以在最新的遊戲中使用。

遊戲商Ubisoft最近搭上NFT熱潮，宣布推出NFT平台Quartz，玩家將可以在平台上購買獨特遊戲道具，預計最快本週就可以在Ghost Recon Break Point上使用。

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據《THE VERGE》報道，Ubisoft將推出自家NFT商品Digits，玩家只要在Ubisoft Quartz平台上購買Digits，就能夠獲得其所有權。目前Ubisoft預計會出售車輛、武器及其他裝備，玩家購買後就可以在最新的遊戲中使用。

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據悉，玩家可以在本週推出的Ghost Recon Breakpoint封測版中使用Digits，而Ubisoft將於12月9、12及15日啓動三次免費「空投」活動，只要在活動期間遊玩Ghost Recon Breakpoint的Windows版，角色等級達到5級且年滿 18 歲，就可獲得限量Digits。不過活動僅限美國、加拿大、西班牙、法國、德國、意大利、比利時、奧地利和巴西地區。

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記者：廖淑瑩