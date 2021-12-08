【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元

▲ FUJIFILM全新「混合式」旗艦即影即有相機Instax mini Evo登港，相片還可儲存於microSD記憶卡，以及傳輸至手機。

攝影器材公司富士（Fujifilm）近年積極推出玩味新產品吸客，最新推出的「混合式」旗艦級即影即有相機Instax mini Evo，以經典的復古造型率先搶攻日本市場。Fujifilm今（8日）終於正式宣佈，其Fujifilm旗艦級即影即有相機Instax Mini Evo在港上市，售1,690元。聖誕節將至，看來各位Fujifilm迷又有一全新聖誕禮物選擇！

結合數碼相機元素 支援microSD記憶卡

該混合式即影即有相機Instax mini Evo，機背設有3.0吋LCD屏幕，供用戶在拍攝及輸出照片前預覽。除了可拍攝即影即有相片外，還可透過手機應用程式mini Evo App，列印手機相簿內的相片成即影即有。

而Instax mini Evo的相片也可儲存於microSD記憶卡上，與一般數碼相機類似。據官方說明，其內存可儲存約45張圖像、microSD/microSDHC記憶卡則每1GB儲存約850張圖像。

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值得一提的是，該旗艦級即影即有相機還設有10種濾鏡包括柔焦效果、漏光效果等，以及10種菲林效果，讓用戶組合出100種攝影效果。打印模式除了「instax-Natural」模式外，還提供「instax-Rich」模式予用戶選擇，可以打印出更豐富的色彩。

增遙控拍攝 同步傳輸相片至手機

通過藍牙連接手機App後，用戶還可以進行遙控拍攝，讓用家透過手機即時觀看畫面和執行快門。同時可透加入「傳輸相片」功能，將已打印的圖像，或者或已加入即影即有相框的相片儲存到手機，方便與親友共享。

至於規格方面，Instax Mini Evo採用1/5吋感光元件，搭配28mm鏡頭、f/2.0光圈鏡頭設計，感光度為ISO 100-1600，可拍攝可達2560 × 1920解像度的相片。

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記者：張寶燕