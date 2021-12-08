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預早部署　未來半年選股策略留意這幾個板塊　

股市 13:20 2021/12/08

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臨近年尾，是時候預早部署明年投資策略。盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）精選幾個值得留意板塊，可考慮加入投資組合。立即點擊收看／收聽。

*重溫《ET開市直擊》足本版-港股反彈試返24000點 商湯招股諗得過？【按此速睇－附time code】*

欄名 : 3分鐘睇股

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