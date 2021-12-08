預早部署 未來半年選股策略留意這幾個板塊 股市 13:20 2021/12/08 分享： 臨近年尾，是時候預早部署明年投資策略。盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）精選幾個值得留意板塊，可考慮加入投資組合。立即點擊收看／收聽。 *重溫《ET開市直擊》足本版-港股反彈試返24000點 商湯招股諗得過？【按此速睇－附time code】* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 商湯集團（00020）新股上市抽唔抽 青瓷遊戲（06633）又點睇 今日 商湯集團（00020）新股上市抽唔抽 青瓷遊戲（06633）又點睇 港股難言見底惟向下空間有限 上望阻力睇幾多 今日 港股難言見底惟向下空間有限 上望阻力睇幾多 比亞迪（01211）買賣策略 教你正股以外的選擇 2021/12/07 比亞迪（01211）買賣策略 教你正股以外的選擇 中國銀行3988欲買入長期持有收息如何？朱晉民（朱Sir）：「放棄吧」 2021/12/07 中國銀行3988欲買入長期持有收息如何？朱晉民（朱Sir）：「放棄吧」 Crypto投資前景如何 ETF 可以買嗎？ 2021/12/07 Crypto投資前景如何 ETF 可以買嗎？ 投資策略 板塊 港股