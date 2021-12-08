英跳水王子戴利推自家編織品牌 粉絲狂搶部分商品售罄

英國跳水王子戴利在東京奧運期間，被拍到一邊觀賽一邊編織，其編織興趣引起關注。如今戴利更將興趣變成事業，設立其個人編織品牌，自己更成為生招牌做模特兒拍照。戴利自家編織品牌甫推出即大受歡迎，部分產品已瞬間沽清。

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金牌跳水王子戴利（Tom Daley）在東京奧運利用空閒時間，編織一件有英國國旗及奧運元素的針織外套，得到全球網民讚賞。戴利最近終於推出個人編織品牌「Made With Love By Tom Daley」，首個推出的系列名為「1896」，正是舉行首屆奧運會的年份。商品包含所需要的毛線及針，更附編織教學及技巧，讓買家體驗編織樂趣。

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而戴利更親自擔任模特兒，著上編織成品拍攝硬照，成為生招牌。商品價格由30英鎊（310港元）的聖誕襪、至220英鎊（2,275港元）的彩色毛毯不等；由於價錢相宜，品牌甫推出已大受歡迎，部分產品更已沽清。

戴利認為編織能平靜心靈，希望自家編織品牌能鼓勵民眾培養編織愛好。

Made With Love By Tom Daley網站

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責任編輯：郭麗明