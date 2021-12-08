【2022展望】景順：監管收緊更接近尾聲　中資科網股超賣

美國加強監管觸發中概股退市憂慮，本港科網股也有沽壓，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為，監管收緊愈來愈接近尾聲，雖然可能會有更多中國企業由美國轉移到其他地方上市，但不認為滴滴（美：DIDI）退市的例子，會影響中國股票的可投資性，認為中資科網股估值極度吸引，已到超賣程度，折讓程度甚至多於監管影響。

對於明年中資科技股展望，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，平台企業、社交媒體、網絡遊戲等科技企業，預期監管還會持續，隨著政策重新聚焦於長遠更利好實體經濟的板塊，料電動車、替代能源、高新製造業等過去表現較佳的公司，會繼續受市場青睞。

他又指，中國疫情期間的「清零」政策會持續到明年，但隨著中國人口的疫苗接種率提升至8至9成，相信會見到更多政策變化，例如近日已見中港通關消息有進展。

景順發表市場展望，Kristina Hooper指，緊隨大型財政刺激措施及寬鬆貨幣政策後，歐美經濟增速明年將回歸正常化，通脹於2022年見頂，央行繼續維持現有的收緊政策預期，料聯儲局明年下半年加息一次，維持建議買入股票，偏好資訊科技、必需消費、醫療護理、房地產、公用事業板塊及大型股。

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記者：區嘉俊