【Omicron變種病毒】郵輪再爆疫情　業者：旅客不願取消　未見需求下跌

▲ 有郵輪業界卻表示，新一波疫情暫時無損郵輪旅程的需求。（法新社圖片）

挪威郵輪旗下一艘郵輪日前爆發新冠肺炎疫情，甚至懷疑有Omicron個案。正當航空業憂慮Omicron變種病毒株阻礙復甦，有郵輪業界卻表示，新一波疫情暫時無損郵輪旅程的需求，並對明年的預訂情況感樂觀。

【Omicron變種病毒】 各國檢疫要求收緊 航空業復甦重重波折

綜合外電報道，郵輪旅行社Dream Vacations其中一間加盟商負責人Sean Schultz接受傳媒訪問時表示，暫時未見需求下跌。他認為，在變種病毒疫情下，對於旅客可以前往甚麼地方，或是一項挑戰，但需求始終存在。Sean Schultz又提到，近期的確接獲顧客查詢有關疫情反覆的問題，但他強調，因旅遊需求積壓以久，顧客只是憂慮檢疫限制等措施令他們無法繼續旅程，而非考慮要否取消行程。

另一郵輪旅行社Cruise Planners創辦人兼行政總裁Michelle Fee亦指，即使現時距離2022年尚有約一個月時間，但明年的預訂量已有穩固基礎。她指，現時已接獲的預訂，已較2019年大幅增加22%。不過，Michelle Fee對於 Omicron仍抱審慎態度，她認為現在評論 Omicron 將如何影響預訂表現仍然是言之過早。

【疫市營商】疫情衝擊經營 國泰如何開拓電商業務？

【管理心得】Mattel迎疫下管理挑戰 藉「玩樂」維繫員工

責任編輯：葉泳珊