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【蘋果更新】唔怕影相跳掣！iOS 15.2 RC版新登場　增快速切換微距開關

科技 13:15 2021/12/08

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蘋果（Apple）向開發人員公布iOS 15.2 RC以及iPadOS 15.2 RC。（官方資料圖片）

蘋果（Apple）推出iOS 15.2開發者測試版一個多月，再向開發人員推出iOS 15.2及iPadOS 15.2 RC版（Release Candidate，又稱候選釋出版） 。iOS 15.2 RC及iPadOS 15.2 RC中，新增了數碼遺產取用權、隱藏E-mail功能、App私隱報告更新，以及為iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max拍攝新增快速切換鍵等，同時也針對iPhone的錯誤進行修復。

【Twitter】iOS版Twitter出現錯誤問題　用戶帳號不斷被意外登出

據外界估計，iOS 15.2及iPadOS 15.2最快可於兩周內正式推出。而是次iOS更新內容眾多，以下將重點介紹是次更新亮點：

數碼遺產取用權

iOS 15.2 RC 加入「數碼遺產取用權」設定功能，用戶可指定個別人士在用戶去世後取用帳戶中的資料，如相片、訊息、備忘錄、檔案、通訊錄、日曆行程、已下載的App和裝置備份。

隱藏E-mail功能

用戶將iPhone或iPad更新至iOS 15.2後，可在Mail App中自行選用「Hide My Email」的功能。

App私隱報告

Apple早在iOS15和iPadOS15中，加入記錄應用程式（App）活動功能，能讓Apple用戶更全面地檢視你的個人資料於何時被盜取。而iOS 15.2 RC中則以獨立的 App Privacy Report （App 私隱報告）出現，給用戶提供一個更易看的介面檢視數據。

相機快速切換鍵更新

未推出iOS 15.2 RC的更新前，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的用戶每次在控制轉換超廣角鏡頭以拍攝微距照片和影片時，都需要跳出到iPhone設定作調整。更新後，用戶便可以建立快速切換鍵，輕鬆切換到不同拍攝鏡頭。

【蘋果更新】iOS 15.2最新測試版　添加自動模糊裸露圖像功能

【科技一周回顧】Facebook改名「Meta」　蘋果　iOS 15.1、macOS Monterey正式登場

【iOS15】蘋果iOS 15推更新　修復iPhone 13解鎖問題

責任編輯：文睿

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