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【中概股風暴】外電：中國將推黑名單限制科技初企VIE架構吸外資　現有企業不受限

宏觀解讀 12:49 2021/12/08

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【中概股風暴】外電：中國將推黑名單限制科技初企VIE架構吸外資　現有企業不受限

外電引述消息指，中國收緊監管科技企業尋海外融資，指內地正編製黑名單，大幅收緊被視為敏感行業的初創企業利用可變收益實體（VIE）架構，獲得國際資本以至海外上市地位。報道指，有關規則預料不會對已經上市的公司構成影響，但會限制將來海外股東在新一代科企的角色。

報道指，北京可最快於今個月公布有關黑名單。

官媒同日發聲：內地企業可依法合規下選擇境外上市，可見【下一頁】

中證監：禁止VIE企業境外上市是誤解誤讀，可見【下一頁】

因應內地資本限制，投資界早年設計VIE架構，令境外投資者都能享有企業在中國境內的經濟利益，並受法律保障，為阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 等科技企業所常用，大量中資科企繼而在海外融資上市。

外電報道指，該份黑名單由中國國家規劃當局、商務部、證券監管機構和央行共同編製，但暫未知悉黑名單範圍有多廣。目前，美國也有限制中國國企背景資金投資矽谷初創企業。

報道引述4名消息人士中，其中二人解釋，政策無意涵括現已採用VIE架構的公司，但期望新政可確保關鍵行業不會被外資股東主導，「VIE不會全然消失，它們有其所用之處。外資未來可投資科技以外的中資傳統行業。」

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