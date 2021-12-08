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【管理心得】Mattel迎疫下管理挑戰　藉「玩樂」維繫員工

商業 13:00 2021/12/08

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Mattel亞太區人力資源高級總監高音（Tina）認為，在未來新工作模式下，提升員工參與度、維護員工身心健康，以及提供彈性工作安排，為人力資源管理未來三大趨勢。 （湯致遠攝）

疫情除了為企業營運帶來衝擊，人力資源管理也面臨更多不確定性。大型玩具製造商 Mattel亞太區人力資源高級總監高音（Tina）坦言，疫情期間，員工管理方面遇到不少狀況及挑戰。從事人力資源行業超過20多年的她，在管理員工方面又有何心得？

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Tina指出，作為一間玩具公司，在管理、培訓及推動員工體驗時會秉持「人」與「玩樂」兩大元素。她舉例，疫情期間公司透過舉辦不同慈善活動，讓員工與親朋好友一同參加，以加強彼此聯繫。除了靈活工作安排之外，該企也為員工提供綫上學習平台，並以遊戲方式進行培訓，助他們提升領導才能、團隊精神及時間管理等技能。

重團結精神　良好溝通能

員工入職及培訓為人力資源管理層其中一項重要工作。Tina分享，公司會在入職流程中融入更多玩樂相關的元素，例如在招聘及面試時，申請者將有機會與其他團隊、管理層作交流，也會透過「card game」來學習產品資訊，在團體遊戲中了解產品開發及設計過程，助新員工快速了解及融入公司。

她表示，在挑選員工時會看重他們是否有團結精神，以及良好的溝通能力。她解釋，「我們的工作並不是單一化，很多時候要與亞洲團隊、總部互相溝通及合作，因此擁有團隊精神十分重要。」另外她亦希望員工擁有協作（Collaborate）、創新（Innovate）、執行（Execute）等軟性技能，不需過於墨守成規。

<<【疫後新常態】人力管理如化學研究　拼湊不同元素激發動力

人力資源　成企業關鍵職能

目前Mattel在港聘有約500位員工，Tina相信：「要留住員工，最重要的是讓他們找到工作意義。」她續解釋，公司會讓員工參與不同慈善活動回饋社會，讓他們認為個人工作與外面社會互相聯繫，自然會願意留低。另外亦繼續加強內部培訓，設計更多貼身課程。

至於疫情過後，她相信，人力資源職能在推動轉型方面，將會發揮更具策略性的作用，並成為企業一項關鍵職能。在未來新工作模式下，如何提升員工參與度、加強維護員工的身心靈健康、提供彈性工作安排，已成為人力資源管理未來三大趨勢。

管理層需具同理心　主動與員工溝通

Tina指出，疫情期間員工社交互動減少，管理層需要擁有足夠同理心，「例如與員工進行一對一溝通，多聆聽他們真實的聲音，並尋求不同方法配合員工需要。」她提及，公司在疫情期間更加關注員工整體健康，並根據financial、social、emotional及physical四大範疇，提供全面多元工作環境支援。

她表示，每年公司均舉辦不同團體活動，加強員工彼此聯繫。今年內該企在全球舉辦「Step Challenge」活動，當該地區員工共同達到訂下的步數指標時，公司便會向NGO機構作出捐贈。藉此活動，員工不但可以提升個人健康，還能透過活動認識不同國家或地區同事，互相作交流認識。

此外，該企亦定期舉辦財務規劃網絡研討會、音樂療法網絡研討會，網上Coffee Connect等小組活動，讓員工根據個人喜好參與，並建立內聯網分享健康資訊，盼在疫下為員工提供足夠支援。

Tina認為，疫情過後公司應該更加關注員工整體健康，並從4個不同範疇出發，提供全面多元的工作環境及支援。 （湯致遠攝）

業務團隊職能　融入ESG策略

疫情提升企業對環境、社會及管治（ESG）關注程度，Tina指出，公司作為一間全球大型玩具企業，並以多元化、公平、包容和可持續未來作為長遠目標，因此在業務重點及團隊職能中，早已融入多項ESG策略和計劃。

她指出，早前公司對外宣布最新ESG策略及目標，包括在2030年將溫室氣體排放量減少50%，並實現零製造廢物。此外，公司也計劃在2030年所有產品和包裝中，會100%採用可回收材料。在職場共融及多元化方面，公司將增加女性及不同種族在各職級的代表性。

記者：李寶如

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