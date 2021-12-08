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港股難言見底惟向下空間有限　上望阻力睇幾多

股市 12:40 2021/12/08

分享：

港股今早高開後107點後一度倒跌，其後略為回升重返24000點之上。阿里巴巴 （09988） 股價回吐半成，遏抑大市表現。港股走勢怎分析？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）於《ET開市直擊》為你分析。

*重溫《ET開市直擊》足本版：商湯招股諗得過？【按此速睇－附time code】

 

欄名 : 3分鐘睇股

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