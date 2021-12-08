港股難言見底惟向下空間有限 上望阻力睇幾多 股市 12:40 2021/12/08 分享： 港股今早高開後107點後一度倒跌，其後略為回升重返24000點之上。阿里巴巴 （09988） 股價回吐半成，遏抑大市表現。港股走勢怎分析？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）於《ET開市直擊》為你分析。 *重溫《ET開市直擊》足本版：商湯招股諗得過？【按此速睇－附time code】＊ 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 預早部署 未來半年選股策略留意這幾個板塊 今日 預早部署 未來半年選股策略留意這幾個板塊 比亞迪（01211）買賣策略 教你正股以外的選擇 2021/12/07 比亞迪（01211）買賣策略 教你正股以外的選擇 中國銀行3988欲買入長期持有收息如何？朱晉民（朱Sir）：「放棄吧」 2021/12/07 中國銀行3988欲買入長期持有收息如何？朱晉民（朱Sir）：「放棄吧」 Crypto投資前景如何 ETF 可以買嗎？ 2021/12/07 Crypto投資前景如何 ETF 可以買嗎？ 「房住不炒」不再？對內房股有何啟示 2021/12/07 「房住不炒」不再？對內房股有何啟示 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 見底 港股