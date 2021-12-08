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【AAPL】蘋果據報5年前與中國政府簽逾2萬億元協議　擺平威脅

股市 12:37 2021/12/08

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路透引述《The Information》報導，蘋果（美：AAPL）行政總裁庫克此前與中國政府簽署估計高達2750億美元（2.1萬億港元）的協議，以擺平蘋果可能在中國面臨的威脅。

蘋果據報iPhone 13系列產量未如預期　通知供應商11月至1月加快生產【下一頁】

《The Information》報道指，庫克2016年出訪中國，與中國國家發改委簽署為期5年的協議，估計價值達2,750億美元。報道指述內部文件指出，庫克就針對 Apple Pay、iCloud 和 App Store 的威脅親自遊說中國官員，並與中國發改委簽署諒解備忘錄，正式同意多項讓步，以換取監管豁免。

根據協議內容，蘋果同意多項讓步，並承諾協助中國發展經濟和技術能力，以換取監管豁免。如果雙方沒有異議，該協議將自動延長1年，直到2022年5月。 蘋果承諾的行動，包括協助中國供應商開發「最先進的生產技術」、支持培育高素質的中國人才、採用更多中製零件、與中國軟件公司簽署協議、與中國大學進行研究合作、直接投資中國科技公司，以及協助多家中國國營企業。

另外，蘋果承諾在中國投資新零售店、研發設施和可再生能源項目等。據報導，其他內部文件顯示，蘋果承諾在5年內的支出超過 2750 億美元。

相關文章：【AAPL破頂】大摩上調目標價至200美元 蘋果曾漲逾3%創新高

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美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone 中華人民共和國國家發展和改革委員會 庫克 iCloud Apple Pay Apple

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