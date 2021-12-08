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【WhatsApp】WhatsApp自動刪除訊息功能更新　推出兩個新預設時限

科技 12:43 2021/12/08

分享：

WhatsApp最新公佈，自動刪除訊息功能增加了新選項包括：預計啟用以及增加時限選擇。（WhatsApp官方影片截圖）

各通訊軟件如Telegram、Snapchat早已推出閱後即焚功能，WhatsApp數月前終於跟隊引入類似的「Disappearing Messages」（自動刪除訊息）功能。據WhatsApp最新公佈，該自動刪除訊息功能還增加了新選項，包括預計啟用自動刪除訊息功能，以及可以為增加時限選擇。

【WhatsApp新功能】方便用家！　網頁版WhatsApp可自製Sticker

【WhatsApp新功能】WhatsApp Beta版增私隱設定　移除 「快速編輯」功能

WhatsApp用戶早前只可以在聊天中手動啟用自動刪除訊息，其後再新增設定在相片和影片看過一次後便立即刪除。據WhatsApp指，用戶可以選擇為所有新對話預設開啟自動刪除訊息功能，包括一對一及群組對話。

此外，自動刪除訊息的時限設置原本為7天，現加入了兩個新的時長選擇：24小時和90天。

WhatsApp指，正逐步向iOS和Android用戶推出更新，用戶更新後可前往：WhatsApp 設定 > 點按帳戶 > 私隱 > 預設訊息時限，然後選擇時間長度。

群組對話啟用步驟：

    點擊圖片放大
    +2

【Meta】Meta：中小企明年面臨更大挑戰　宜採用短片、通訊工具增聯繫

責任編輯：張寶燕

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