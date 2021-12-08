【Omicron變種】英美政府同指出 傳染力增及重症率低

全球積極研究新冠肺炎Omicron變種病毒，希望了解其對人類健康的威脅。英國首相約翰遜表示，認為Omicron變種的傳染力更強。華府傳染病專家福西則指出，從現有案例看來，Omicron變種的威脅可能不比Delta變種。

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約翰遜（Boris Johnson）周二（7日）出席內閣會議時指出，初步跡象顯示，Omicron變種的傳染力優於Delta，但強調現階段就此斷定仍為時尚早。首相府發言人亦指出，暫時未知Omicron變種的嚴重性，以及對疫苗產生的效果。

英國周二公布，單日Omicron變種感染再創新高達101宗，總數迫近500人。另外，此前一直未發現Omicron變種感染的北愛爾蘭亦宣告失守，周二出現首宗個案。同日英國新增近4.6萬新確診，另有180宗新冠死亡。

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美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）同日受訪時指出，Omicron變種的傳染力明顯更強，但從相關出現的重症或入院人數，基本上能肯定Omicron變種在嚴重性比不上Delta。

福西亦強調，因為Omicron變種相關感染主要以青少年族群為主，出現重症入院的機率通常較低，因此恐怕需要更多時間做實驗，才能真正確定Omicron變種的嚴重性。

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責任編輯：吳漢培